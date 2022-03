Вулиця України: МЗС закликало країни світу змінити адреси російських посольств

Міністерство закордонний справ України закликає країни світу змінити адреси російських посольств і консульств на вулицю України.

Для цього вже навіть створили відповідні петиції для голосування у різних країнах світу.

У МЗС повідомили, що на сайті проєкту Ukraine street є посилання на петиції про перейменування вулиць із російськими посольствами та консульствами у 53 містах у 34 країнах світу.

Автори проєкту вважають, що це був би простий, але значущий акт символічної підтримки українського народу, який захищає цінності свободи та демократії.

Росія з її лідером Володимиром Путіним демонструє слабкі історичні знання про Україну. Росія ніби забуває, що Україна – суверенна держава. Проходячи вулицею України до своїх посольств і консульств, російські дипломати отримували б чудове щоденне нагадування про суверенітет України,

– йдеться на сайті проєкту.

Додамо, що кілька європейських країн уже змінили адреси російського посольства на вулицю України. Йдеться про Албанію, Литву та Латвію. Також це планують зробити Данія, Польща та Ірландія.

Ініціатором проєкту про перейменування вулиць російських консульств виступає Be-it Agency , що входить до консалтингової групи One Philosophy на платформі We Are Ukraine, за підтримки IT-компанії DForce.

До слова, майже всі українці (понад 90%) вважають, що компенсувати економічні та інші втрати України внаслідок вторгнення Росії має саме країна-агресор, а не міжнародні партнери чи організації.

