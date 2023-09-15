Storm Shadow – под левое крыло, Scalp – под правое: интересные подробности потопления судов РФ

Недавно на дно отправились 2 российских судна – "Минск" и "Ростов". В воздушных силах заинтриговали подробностями их потопления.

В британской разведке недавно отметили, что "Ростов" была одной из четырех подлодок, способных стрелять крылатыми ракетами, которыми россияне били по Украине. В свою очередь, "Минск" служил для перебрасывания средств и личного состава из России на временно оккупированный полуостров.

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Storm Shadow – под левое крыло Су-24М, а Scalp – под правое

Командующий ПС ВСУ Николай Олещук отметил, что британские и французские СМИ интересуются, каким именно типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства "Минск" и "Ростов-на-Дону" вслед за "Москвой".

Совершенно логично, ведь лучшей рекламы для национального производителя вооружения и не придумаешь. Докладываю! У авиации Воздушных Сил есть два типа крылатых ракет, предоставленные партнерами для борьбы с оккупантом. Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp – под правое,

– заявил военный.

Он добавил, что обе ракеты отлично работают, без шансов для оккупанта. Под крыльями украинских бомбардировщиков найдется место и для немецкого Taurus.

"Тогда "игру в города" можно будет продолжить еще эффективнее. В очередной раз спасибо нашим западным партнерам за вооружение и технику, которая помогает уничтожать агрессора и освобождать украинскую землю! Разом – к победе!" – подытожил Олещук.

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Комплексная операция, которую готовили не менее месяца

В ВСУ 13 сентября признали, что взрывы на территории судостроительного завода в Севастополе – это их работа.

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что украинским силам удалось совершить сложную операцию, в ходе которой поражение потерпели:

БДК "Минск",

подводный ракетоноситель "Ростов-на-Дону".

Операция проходила с привлечением средств нескольких родов войск. По мнению Свитана, ее готовили минимум месяц. В частности, подготовкой к удару были:

уничтожение ЗРК С-400 в Крыму 23 августа,

очищение ГУР острова Змеиный и "вышек Бойко" от российских средств дальнего обнаружения.

Именно эти уничтоженные системы должны были б перехватить ракеты, направленные на Севастополь.