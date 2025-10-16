Правовая коллизия между местными властями Одессы и новосозданной МВА может не только усложнить управление городом, но и повлиять на доверие граждан к властным институтам.

Как управление Одессой может оказаться под угрозой?

После того, как городской голова Геннадий Труханов потерял украинское гражданство, он не может оставаться на посту мэра города. Согласно действующему законодательству, обязанности городского головы должен временно исполнять секретарь городского совета.

Соответствующее решение уже обнародовали на официальном сайте Одесского горсовета. Так, с 16 октября 2025 года эти функции берет на себя Игорь Коваль.

Однако накануне, 15 октября, президент Зеленский подписал указ о создании в Одессе городской военной администрации (МВА) во главе с Сергеем Лысаком.

Ирина Корженкова утверждает, что этот шаг кардинально меняет структуру управления городом и может привести к напряжению во властных кругах.

Ведь по закону, военные администрации создаются в регионах, где местная власть не способна выполнять свои обязанности из-за оккупации, значительных разрушений инфраструктуры или серьезных угроз безопасности.

Однако в Одессе городской совет и его исполнительный комитет продолжают функционировать в обычном режиме.

Заметьте! Фактически, в городе одновременно действуют две структуры управления: местная власть во главе с Игорем Ковалем и новосозданная МВА под руководством Сергея Лысака.

Такая дуалистическая модель управления создает правовую неопределенность, которая, по словам эксперта, может стать источником конфликтов.

Ирина Корженкова объясняет, что удвоение властных полномочий затрудняет координацию и эффективное управление городом. МВА, в соответствии с указом, перебирает на себя часть функций местной власти, но четкого разграничения полномочий между этими органами пока нет.

Еще одной особенностью ситуации является военное положение, которое делает невозможным проведение выборов городского головы. Поэтому до завершения военного положения Одессой фактически будет руководить военная администрация во главе с Лысаком.

Только после отмены военного положения Центральная избирательная комиссия сможет объявить новые выборы, и одесситы получат возможность избрать нового городского голову.

