Про таке Геннадій Труханов розповів у соцмережах, передає 24 Канал.

До теми Паспорт Росії, бандитське минуле і експосіпака Януковича: хто такий Труханов і як став мером Одеси

Що каже одеський мер стосовно свого російського паспорта?

Труханов пояснив, що автоматичне російського громадянства нібито могло відбуватися за певних умов для осіб, які проживали на території Росії або ж мали інші підстави.

За його словами, він є виключно громадянином України.

Усі спекуляції з приводу мого нібито російського громадянства обумовлені тим, що громадяни колишнього Радянського Союзу автоматично набували громадянства Росії за певних обставин,

– сказав мер Одеси.

Крім того, Геннадій Труханов стверджує, що він не значився в облікових даних громадян Росії й не мав підстав для автоматичного визнання громадянином цієї країни як колишній військовослужбовець.

Політик нагадав, що звільнився з лав Збройних Сил СНД ще 15 січня 1992 року, тоді як відповідний російський закон набув чинності лише 6 лютого того ж року.

Щодо можливих наслідків для своєї посади, Геннадій Труханов зазначив, що в разі позбавлення його українського громадянства він не зможе залишатися на посаді мера з моменту ухвалення відповідного рішення Одеською міською радою.

Поки такого не станеться, Труханов планує й надалі виконувати свої обов'язки як обраний громадою лідер міста.

Він також анонсував намір оскаржити будь-яке рішення про позбавлення громадянства.

Зокрема, його справу можуть розглядати у Верховному Суді України, а якщо це не дасть результату, то мер планує звернутися до Європейського суду з прав людини.

Що цьому передувало?