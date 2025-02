Министерство госэффективности США прекращает финансировать Politico и другие СМИ из USAID

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что из USAID больше не будут финансироваться СМИ, в частности Politico. Она говорит, что на Politico тратилось 8 миллионов долларов.

В США продолжают ревизию государственных расходов через USAID. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.Live.

Как USAID финансировал СМИ

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила о новых отмены государственного финансирования. По ее словам, 8 миллионов долларов налогоплательщиков в США тратилось "на подписку Politico", указав, что его представители среди других тоже есть в зале для брифингов.

USAID больше не будет финансировать СМИ, отметила она.

"Это правительственная инициатива проверки каждой строки в финансах федерального правительства. Президент и его команда оценивают, служат ли эти расходы интересам народа США, или это целесообразное использование денег американских налогоплательщиков. Если нет – финансирование прекратят", – объяснила она.

Напомним, администрация Трампа ввела изменения в представительстве медиа на пресс-конференциях, что повлияет на СМИ, такие как The New York Times, NBC News, Politico, которые потеряют свои офисы в Пентагоне в пользу новых медиа-игроков. Вместо традиционных изданий на пресс-конференциях будут присутствовать консервативные медиа, такие как One America News Network и Breitbart.