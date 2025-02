Среди "выселенных" изданий The New York Times, NBC News, Politico. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Кто заменит известные СМИ на пресс-конференциях

Консервативный телеканал One America News Network заменит NBC News, Breitbart получит место, которое ранее занимало Национальное общественное радио (NPR), а вместо New York Times в Пентагоне будет работать New York Post. Politico уступит свое место HuffPost.

Как отмечается во внутреннем документе, с которым ознакомился CNN, эти изменения должны произойти 14 февраля в рамках новой "ежегодной программы ротации медиа" в Пентагоне.

Несмотря на изменение офисных помещений, традиционные СМИ не потеряют доступ к брифингам. Это решение соответствует общей политике администрации Трампа по расширению присутствия нетрадиционных медиа, включая блогеров, подкастеров и TikTok-контентмейкеров, на официальных мероприятиях.

Эту концепцию уже применили в Белом доме: пресс-секретарь Каролайн Ливитт предоставила первый вопрос на брифинге ведущему Ruthless Podcast Джону Эшбруку, которого назвала одним из самых влиятельных подкастеров в США. В то же время Белый дом получил более 10 000 заявок от представителей "новых медиа" на место в комнате для брифингов.

Представитель Пентагона Джонатан Уллиот объяснил, что ротация журналистов направлена на то, чтобы "расширить доступ к ограниченному пространству в пресс-коридоре Пентагона для изданий, которые ранее не имели такой возможности".

Однако среди новых участников изменений оказался HuffPost, который вообще не имеет корреспондента в Пентагоне. От имени издания его представитель заявил CNN, что они готовы освещать работу Министерства обороны жестче, если администрация Трампа и новый глава Пентагона Пит Хегсет заинтересованы в этом.

NBC News выразила разочарование из-за потери доступа к своему кабинету в Пентагоне, которым пользовалась много десятилетий. В компании отметили, что продолжат освещать события "с честностью и тщательностью".

Национальное общественное радио NPR заявило, что и в дальнейшем "энергично и объективно" будет освещать деятельность администрации, а также призвало расширить количество рабочих мест для медиа в Пентагоне, чтобы обеспечить равный доступ к информации.

Бывший вице-президент Ассоциации прессы Пентагона Кевин Барон раскритиковал нововведения, назвав их "уничтожением журналистики в Пентагоне". В серии постов на X он заявил, что традиционные издания заменяют "сторонниками фейковых новостей", такими как Breitbart, OANN и New York Post. По его мнению, изменения являются "фашистским захватом медиа" в интересах администрации Трампа и сторонников движения MAGA.