Серед "виселених" видань The New York Times, NBC News, Politico. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Хто замінить відомі ЗМІ на пресконференціях

Консервативний телеканал One America News Network замінить NBC News, Breitbart отримає місце, яке раніше займало Національне громадське радіо (NPR), а замість New York Times у Пентагоні працюватиме New York Post. Politico поступиться своїм місцем HuffPost.

Як зазначається у внутрішньому документі, з яким ознайомився CNN, ці зміни мають відбутися 14 лютого в межах нової "щорічної програми ротації медіа" в Пентагоні.

Попри зміну офісних приміщень, традиційні ЗМІ не втратять доступ до брифінгів. Це рішення відповідає загальній політиці адміністрації Трампа щодо розширення присутності нетрадиційних медіа, включаючи блогерів, подкастерів та TikTok-контентмейкерів, на офіційних заходах.

Цю концепцію вже застосували у Білому домі: прес-секретар Каролайн Лівітт надала перше запитання на брифінгу ведучому Ruthless Podcast Джону Ешбруку, якого назвала одним із найвпливовіших подкастерів у США. Водночас Білий дім отримав понад 10 000 заявок від представників "нових медіа" на місце в кімнаті для брифінгів.

Представник Пентагону Джонатан Улліот пояснив, що ротація журналістів спрямована на те, щоб "розширити доступ до обмеженого простору в прескоридорі Пентагону для видань, які раніше не мали такої можливості".

Проте серед нових учасників змін виявився HuffPost, який взагалі не має кореспондента у Пентагоні. Від імені видання його представник заявив CNN, що вони готові висвітлювати роботу Міністерства оборони жорсткіше, якщо адміністрація Трампа та новий очільник Пентагону Піт Хегсет зацікавлені в цьому.

NBC News висловила розчарування через втрату доступу до свого кабінету в Пентагоні, яким користувалася багато десятиліть. У компанії наголосили, що продовжать висвітлювати події "з чесністю та ретельністю".

Національне громадське радіо NPR заявило, що й надалі "енергійно та об’єктивно" висвітлюватиме діяльність адміністрації, а також закликало розширити кількість робочих місць для медіа у Пентагоні, щоб забезпечити рівний доступ до інформації.

Колишній віцепрезидент Асоціації преси Пентагону Кевін Барон розкритикував нововведення, назвавши їх "нищенням журналістики в Пентагоні". У серії дописів на X він заявив, що традиційні видання замінюють "прихильниками фейкових новин", такими як Breitbart, OANN і New York Post. На його думку, зміни є "фашистським захопленням медіа" в інтересах адміністрації Трампа та прихильників руху MAGA.