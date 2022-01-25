Узбекистан и Казахстан обвиняют друг друга в отключении электроэнергии

В Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане 25 января отключили электроэнергию. Теперь государства перекидывают вину друг на друга.

Кто виноват в блекауте

В Узбекистане говорят, что блекаут произошел из-за аварии в Казахстане. В то же время казахские власти – что скачок напряжения был в соседних государствах.

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Так, узбекское министерство энергетики заявило, что в результате крупной аварии в электросети Казахстана произошли перебои в электроснабжении Алматинской, Шимкентской, Туркестанской областей и близлежащих районов.

Однако в Казахстане утверждают, что аварийное отключение света произошло по вине энергетиков Узбекистана и Кыргызстана.

Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел скачок мощности на транзит электроэнергии 500 киловатт "Север – Восток – Юг Казахстана",

– пишет Tengrinews.

В настоящее время Казахская компания по управлению электросетями (KEGOC) одобряет меры по ликвидации аварии.

Что известно об аварии в Центральной Азии

В Казахстане без света остались жители южных регионов и Алматы.

В Кыргызстане – жители Бишкека и Оша.

В Узбекистане – Ферганская, Самаркандская и Ташкентская области, а также Ферганская долина и другие регионы.

Теперь население столкнулось с проблемами по водоснабжению и большими пробками, поскольку не работают светофоры. Перестало работать и метро.

На курорте Амирсой туристы застряли на канатной дороге, остановившейся из-за отключения света.

Министр энергетики Кыргызстана Доскул Бекмурзаев назвал сбой в энергетике "беспрецедентным". Раньше аварии такого масштаба не было.