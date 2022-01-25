Узбекистан та Казахстан звинувачують один одного у відключенні електроенергії

У Казахстані, Узбекистані та Киргизстані 25 січня відключили електроенергію. Тепер держави перекидають вину одна на одну.

Хто винен у блекауті

В Узбекистані кажуть, що блекаут трапився через аварію у Казахстані. Водночас казахська влада – що стрибок напруги був у сусідніх державах.

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Так, узбецьке міністерство енергетики заявило, що внаслідок великої аварії в електромережі Казахстану сталися перебої в електропостачанні Алматинської, Шимкентської, Туркестанської областей та прилеглих районів.

Однак у Казахстані переконують, що аварійне відключення світла сталося з вини енергетиків Узбекистану та Киргизстану.

Зважаючи на значний аварійний дисбаланс, створений енергосистемою Центральної Азії (Узбекистан, Киргизстан), стався стрибок потужності на транзит електроенергії 500 кіловат "Північ – Схід – Південь Казахстану",

– пише Tengrinews.

Наразі Казахська компанія з управління електромережами (KEGOC) схвалює заходи для ліквідації аварії.

Що відомо про аварію у Центральній Азії

У Казахстані без світла залишилися жителі південних регіонів та Алмати.

У Киргизстані – жителі Бішкека та Оша.

В Узбекистані – Ферганська, Самаркандська та Ташкентська області, а також Ферганська долина й інші регіони.

Тепер населення зіткнулося з проблемами із водопостачання та великими заторами, оскільки не працюють світлофори. Перестало працювати й метро.

На курорті Амірсой туристи застрягли на канатній дорозі, яка зупинилася через відключення світла.

Міністр енергетики Киргизстану Доскул Бекмурзаєв назвав збій в енергетиці "безпрецедентним". Раніше аварії такого масштабу не було.