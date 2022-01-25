Місцеві жителі страждають від проблем з водопостачанням. У містах не працює метро. "Згасли" світлофори. Автомобілі застрягли у заторах. На вулицях працюють регулювальники.

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Також фіксують проблеми зі зв'язком.

Узбецьке Міненерго повідомило, що причиною колапсу стала аварія у Казахстані. В Алмати заявили, що відключення сталося на лінії KEGOC. Впала напруга в мережі, а також – спрацювали системи автоматичного частотного розвантаження на підстанціях.

Тим часом Міненерго Казахстану заявило, що електроенергія в країні відключилася через аварійний дисбаланс, який створили енергосистеми Узбекистану та Киргизстану.

Врегулювати ситуацію обіцяють вже найближчим часом. У Киргизстані вже почали поетапне відновлення після аварійного відключення.

Туристи застрягли на канатній дорозі

На курорті Амірсой туристи застрягли на канатній дорозі. Вона зупинилася через відключення світла. На допомогу мандрівникам вже вирушали рятувальники.

На щастя, канатна дорога відновила роботу. Постраждалих – немає.

Зауважте! У Киргизстані десятки людей застрягли у ліфтах. Окрім того, у Бішкеку не працює кабельний інтернет.

Туристи застрягли на канатній дорозі: відео "Ташкент сегодня"

Де зникло світло