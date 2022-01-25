Местные жители страдают от проблем с водоснабжением. В городах не работает метро. "Погасли" светофоры. Автомобили застряли в пробках. На улицах работают регулировщики.
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Почему страны остались без света
Узбекское Минэнерго сообщило, что причиной коллапса стала авария в Казахстане. В Алматы заявили, что отключение произошло на линии KEGOC. Упало напряжение в сети, а также – сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях.
Между тем Минэнерго Казахстана заявило, что электроэнергия в стране отключилась из-за аварийного дисбаланса, который создали энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана.
Урегулировать ситуацию обещают уже в ближайшее время. В Кыргызстане уже начали поэтапное восстановление после аварийного отключения.
Туристы застряли на канатной дороге
На курорте Амирсой туристы застряли на канатной дороге. Она остановилась из-за отключения света. На помощь путешественникам отправляли спасателей.
К счастью, канатная дорога возобновила работу. Пострадавших нет.
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Где пропал свет
- Без света остались жители Алматы и южных регионов Казахстана.
- В Кыргызстане в эпицентре отключений оказались жители Бишкека и Оша.
- В Узбекистане пострадали Ферганская и Ташкентская области, Ферганская долина, Самаркандская области и другие регионы.