Местные жители страдают от проблем с водоснабжением. В городах не работает метро. "Погасли" светофоры. Автомобили застряли в пробках. На улицах работают регулировщики.

Заметьте В Казахстане подсчитали сумму ущерба от массовых протестов и мародерства

Почему страны остались без света

Узбекское Минэнерго сообщило, что причиной коллапса стала авария в Казахстане. В Алматы заявили, что отключение произошло на линии KEGOC. Упало напряжение в сети, а также – сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях.

Между тем Минэнерго Казахстана заявило, что электроэнергия в стране отключилась из-за аварийного дисбаланса, который создали энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана.

Урегулировать ситуацию обещают уже в ближайшее время. В Кыргызстане уже начали поэтапное восстановление после аварийного отключения.

Обратите внимание! Все больницы Узбекистана перевели на дополнительные источники питания. В то же время в Минздраве страны заявили, что со вспомогательными дизель-генераторами сложно работать на протяжении многих часов.

Туристы застряли на канатной дороге

На курорте Амирсой туристы застряли на канатной дороге. Она остановилась из-за отключения света. На помощь путешественникам отправляли спасателей.

К счастью, канатная дорога возобновила работу. Пострадавших нет.

Заметьте! В Кыргызстане десятки людей застряли в лифтах. Кроме того, в Бишкеке не работает кабельный интернет.

Туристы застряли на канатной дороге: видео "Ташкент сегодня"

Где пропал свет