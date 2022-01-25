Кто виноват в блекауте
В Узбекистане говорят, что блекаут произошел из-за аварии в Казахстане. В то же время казахские власти – что скачок напряжения был в соседних государствах.
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Так, узбекское министерство энергетики заявило, что в результате крупной аварии в электросети Казахстана произошли перебои в электроснабжении Алматинской, Шимкентской, Туркестанской областей и близлежащих районов.
Однако в Казахстане утверждают, что аварийное отключение света произошло по вине энергетиков Узбекистана и Кыргызстана.
Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел скачок мощности на транзит электроэнергии 500 киловатт "Север – Восток – Юг Казахстана",
– пишет Tengrinews.
В настоящее время Казахская компания по управлению электросетями (KEGOC) одобряет меры по ликвидации аварии.
Что известно об аварии в Центральной Азии
- В Казахстане без света остались жители южных регионов и Алматы.
- В Кыргызстане – жители Бишкека и Оша.
- В Узбекистане – Ферганская, Самаркандская и Ташкентская области, а также Ферганская долина и другие регионы.
- Теперь население столкнулось с проблемами по водоснабжению и большими пробками, поскольку не работают светофоры. Перестало работать и метро.
- На курорте Амирсой туристы застряли на канатной дороге, остановившейся из-за отключения света.