Ужасный акт насилия, не имеющий оправдания – Зеленский об убийстве Синдзо Абе
8 июля 2022 , 13:55Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский отреагировал на убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Украинский лидер заявил, что это – ужасный акт насилия, не имеющий оправдания.
Зеленский заявил, что эта новость является ужасной. Украинский лидер выразил соболезнования родным Абэ, а также – всему японскому народу.
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Ужасная новость о жестоком убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Я выражаю свои глубокие соболезнования его семье и народу Японии в это трудное время. Этот ужасный акт насилия не имеет оправдания,
– заявил Зеленский.
Убийство Синдзо Абэ
- Экс-премьера Японии Синдзо Абэ застрелили во время произнесения публичной речи в городе Нара. Там он выступал, чтобы поддержать Либерально-демократическую партию. Местные журналисты сообщили, что политика ранили в шею и грудь. По словам очевидцев, выступление прервали два выстрела, а тогда окровавленный Абэ упал на землю.
- Момент трагедии попал на видео. Впоследствии камеру перевели на охранников, которые задержали предполагаемого злоумышленника.
- Политика пытались спасти. Однако, к сожалению, он умер. Предполагаемого нападавшего задержали на месте трагедии. Это – 41-летний военный. Его уже допрашивают. Также правоохранители изъяли оружие, из которого, вероятно, стрелял нападавший. В правительстве Японии заявили, что шокированы этим ужасным актом насилия.
Что известно об Абэ
- Абэ родился в 1954 году в Токио в семье политика. Образование получал в США и Японии. Политическую карьеру начал в 90-х годах. Впервые занял пост премьер-министра Японии в 2006 году. Однако тогда находился в должности лишь до 2007 года.
- Второй раз стал премьером в 2012 году. Находился в должности 8 лет. В качестве причины своей отставки озвучил проблемы со здоровьем.
- В 2015 году Абэ посетил Украину. Тогда это событие вошло в истории как первый визит чиновника такого ранга в наше государство за все время японско-украинских отношений.
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