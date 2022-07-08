Ужасный акт насилия, не имеющий оправдания – Зеленский об убийстве Синдзо Абе

Владимир Зеленский отреагировал на убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Украинский лидер заявил, что это – ужасный акт насилия, не имеющий оправдания.

Зеленский заявил, что эта новость является ужасной. Украинский лидер выразил соболезнования родным Абэ, а также – всему японскому народу.

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Ужасная новость о жестоком убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Я выражаю свои глубокие соболезнования его семье и народу Японии в это трудное время. Этот ужасный акт насилия не имеет оправдания,

– заявил Зеленский.

Убийство Синдзо Абэ

Экс-премьера Японии Синдзо Абэ застрелили во время произнесения публичной речи в городе Нара. Там он выступал, чтобы поддержать Либерально-демократическую партию. Местные журналисты сообщили, что политика ранили в шею и грудь. По словам очевидцев, выступление прервали два выстрела, а тогда окровавленный Абэ упал на землю.

Момент трагедии попал на видео. Впоследствии камеру перевели на охранников, которые задержали предполагаемого злоумышленника.

Политика пытались спасти. Однако, к сожалению, он умер. Предполагаемого нападавшего задержали на месте трагедии. Это – 41-летний военный. Его уже допрашивают. Также правоохранители изъяли оружие, из которого, вероятно, стрелял нападавший. В правительстве Японии заявили, что шокированы этим ужасным актом насилия.

Что известно об Абэ

Абэ родился в 1954 году в Токио в семье политика. Образование получал в США и Японии. Политическую карьеру начал в 90-х годах. Впервые занял пост премьер-министра Японии в 2006 году. Однако тогда находился в должности лишь до 2007 года.

Второй раз стал премьером в 2012 году. Находился в должности 8 лет. В качестве причины своей отставки озвучил проблемы со здоровьем.

В 2015 году Абэ посетил Украину. Тогда это событие вошло в истории как первый визит чиновника такого ранга в наше государство за все время японско-украинских отношений.

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