Жахливий акт насильства, що не має виправдання, – Зеленський про вбивство Сіндзо Абе

Володимир Зеленський відреагував на вбивство експрем'єра Японії Сіндзо Абе. Український лідер заявив, що це – жахливий акт насильства, який не має виправдання.

Зеленський заявив, що ця новина є жахливою. Український лідер висловив співчуття рідним Абе, а також усьому японському народу.

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Жахлива новина про жорстоке вбивство колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Я висловлюю свої глибокі співчуття його родині та народу Японії в цей важкий час. Цей жахливий акт насильства не має виправдання,

– заявив Зеленський.

Вбивство Сіндзо Абе

Експрем'єра Японії Сіндзо Абе застрелили під час виголошення публічної промови у місті Нара. Там він виступав, аби підтримати Ліберально-демократичну партію. Місцеві журналісти повідомили, що політика поранили у шию та груди. За словами очевидців, виступ перервали два постріли, а тоді закривавлений Абе впав на землю.

Момент трагедії потрапив на відео. Згодом камеру перевели на охоронців, які затримали ймовірного зловмисника.

Політика намагалися врятувати. Однак, на жаль, він помер. Ймовірного нападника затримали на місці трагедії. Це – 41-річний військовий. Його вже допитують. Також правоохоронці вилучили зброю, з якої, ймовірно, стріляв нападник. В уряді Японії заявили, що шоковані цим жахливим актом насильства.

Що відомо про Абе

Абе народився у 1954 році у Токіо у родині політика. Освіту здобував у США та Японії. Політичну кар'єру розпочав у 90-х роках. Вперше обійняв посаду прем'єр-міністра Японії у 2006 році. Однак тоді перебував на посаді лише до 2007 року.

Вдруге став прем'єром у 2012 році. Перебував на посаді 8 років. Як причину своєї відставки озвучив проблеми зі здоров'ям.

У 2015 році Абе відвідав Україну. Тоді ця подія увійшла в історії як перший візит високопосадовця такого рангу до нашої держави за весь час японсько-українських відносин.

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