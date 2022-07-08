Жахливий акт насильства, що не має виправдання, – Зеленський про вбивство Сіндзо Абе
8 липня 2022 , 13:55Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський відреагував на вбивство експрем'єра Японії Сіндзо Абе. Український лідер заявив, що це – жахливий акт насильства, який не має виправдання.
Зеленський заявив, що ця новина є жахливою. Український лідер висловив співчуття рідним Абе, а також усьому японському народу.
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Жахлива новина про жорстоке вбивство колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Я висловлюю свої глибокі співчуття його родині та народу Японії в цей важкий час. Цей жахливий акт насильства не має виправдання,
– заявив Зеленський.
Вбивство Сіндзо Абе
- Експрем'єра Японії Сіндзо Абе застрелили під час виголошення публічної промови у місті Нара. Там він виступав, аби підтримати Ліберально-демократичну партію. Місцеві журналісти повідомили, що політика поранили у шию та груди. За словами очевидців, виступ перервали два постріли, а тоді закривавлений Абе впав на землю.
- Момент трагедії потрапив на відео. Згодом камеру перевели на охоронців, які затримали ймовірного зловмисника.
- Політика намагалися врятувати. Однак, на жаль, він помер. Ймовірного нападника затримали на місці трагедії. Це – 41-річний військовий. Його вже допитують. Також правоохоронці вилучили зброю, з якої, ймовірно, стріляв нападник. В уряді Японії заявили, що шоковані цим жахливим актом насильства.
Що відомо про Абе
- Абе народився у 1954 році у Токіо у родині політика. Освіту здобував у США та Японії. Політичну кар'єру розпочав у 90-х роках. Вперше обійняв посаду прем'єр-міністра Японії у 2006 році. Однак тоді перебував на посаді лише до 2007 року.
- Вдруге став прем'єром у 2012 році. Перебував на посаді 8 років. Як причину своєї відставки озвучив проблеми зі здоров'ям.
- У 2015 році Абе відвідав Україну. Тоді ця подія увійшла в історії як перший візит високопосадовця такого рангу до нашої держави за весь час японсько-українських відносин.
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