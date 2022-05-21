Уже 662 ребенка пострадали в результате войны России в Украине
Источник:Офис Генерального прокурора
Из-за вооруженной российской агрессии в Украине пострадало более 662 детей. Такие данные по состоянию на утро 21 мая 2022 сообщил Офис Генерального прокурора.
‚ Согласно официальным данным, которые объявили ювенальные прокуроры, погибли 232 ребенка и ранены – 430.
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Важно помнить, что эти цифры не окончательны. Ведь все еще устанавливают информацию о детях в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Где больше всего пострадало детей:
- Донецкая область – 145,
- Киевская область – 116,
- Харьковская область – 102,
- Черниговская область – 68,
- Херсонская область – 48,
- Луганская область – 48,
- Николаевская область – 45,
- Запорожская область – 28,
- Сумская область – 17,
- город Киев – 16,
- Житомирская область – 15.
Ракетные обстрелы
Российские военные 20 мая наносили удар по городскому дворцу культуры в городе Лозовая Харьковской области. Из-за этого ранения получили 7 мирных жителей, среди которых 11-летняя девочка.
Из-за обстрела села Большие Хуторы Купянского района Харьковской области, который произошел 19 мая, получила ранение 13-летняя девочка.
Российские кафиры 18 мая обстреляли машину волонтеров в городе Северодонецк Луганской области. Поэтому 17-летний парень получил ранение.
Кроме того, из-за российских бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений. Из них 172 разрушены полностью.
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