Мальчик рассказал о потере матери

В Нацполиции рассказали о непростой судьбе Виктора Викторовича. Война и смерть матери заставили маленького украинца быстро повзрослеть.

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Без мамы остался, умерла 9-го числа...,

– сказал мальчик полицейским.

9-летний Виктор потери маму – видео полицейских

В полиции отметили, что продолжают работу на деоккупированных территориях, где раздают людям гумпомощь, вещи первой необходимости, еду, воду. Также помощь от полицейских получил маленький Виктор.



Виктор получил помощь от полицейских / Фото Нацполиции

"Не забудем боль наших маленьких украинцев, наших маленьких деток... Победим рашистов и отстроим лучшую жизнь", – говорится в сообщении.

Сколько детей уже пострадало от войны

Цинизм российских оккупантов не знает границ, поскольку с начала полномасштабной войны России в Украине уже погибли 219 детей. Также пострадали 398 маленьких украинцев.

Но это не точные цифры, поскольку точное количество пострадавших установить невозможно из-за активных боевых действий.

Российские военные на своем пути убивают всех, в том числе детей. К сожалению, ярким свидетельством этого стал состоявшийся в марте авиаудар по драмтеатру в Мариуполе. Перед театром была надпись "дети", но это не остановило агрессора.

Также известно, что российские военные намереннно разлучают детей и родителей, производя депортацию. Россия ворует украинцев.

По данным омбудсмена, российские оккупанты депортировали 915 тысяч украинцев, среди которых 160 тысяч детей. Из них – 2 тысячи сирот, но есть те, кого забрали у живых родителей и вывезли в Россию.

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