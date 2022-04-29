Хлопчик розповів про втрату матері

У Нацполіції розповіли про непросту долю Віктора Вікторовича. Війна та смерть матері змусили маленького українця швидко подорослішати.

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Без мами залишився, померла 9-го числа...,

– сказав хлопчик поліцейським.

9-річний Віктор втрати маму – відео поліцейських

У поліції зазначили, що продовжують роботу на деокупованих територіях, де роздають людям гумдопомогу, речі найпершої потреби, їжу, воду. Також допомогу від поліцейських отримав і маленький Віктор.



Віктор отримав допомогу від поліцейських / Фото Нацполіції

"Не забудемо біль наших маленьких українців, наших маленьких діток... Переможемо рашистів і відбудуємо краще життя", – йдеться у повідомленні.

Скільки дітей вже постраждало від війни

Цинізм російських окупантів не знає меж, оскільки з початку повномасштабної війни Росії в Україні вже загинуло 219 дітей. Також постраждало 398 маленьких українців.

Та це не точні цифри, оскільки точну кількість постраждалих встановити неможливо через активні бойові дії.

Російські військові на своєму шляху вбивають усіх, в тому числі й дітей. На жаль, яскравим свідченням цього став авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, який відбувся у березні. Перед театром було написано "дети", але це не зупинило агресора.

Також відомо, що російські військові навмисно розлучають дітей та батьків, здійснюючи депортацію. Росія краде українців.

За даними омбудсменки, російські окупанти депортували 915 тисяч українців, серед яких 160 тисяч дітей. З них – 2 тисячі сиріт, однак є ті, кого забрали у живих батьків та вивезли до Росії.

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