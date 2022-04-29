Ще 398 дітей російські окупанти поранили. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 29 квітня.
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За офіційними даними, 219 дітей загинуло та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості,
– мовиться в повідомленні.
Окупанти поранили ще двох дітей 28 квітня. У Циркунах на Харківщині постраждала 10-річна дівчинка. Також росіяни поранили дитину в Запоріжжі.
Цифри не є остаточними, адже в населених пунктах, де тривають активні бої, дізнатися кількість загиблих неможливо. Те саме стосується окупованих територій.
У яких областях діти постраждали найбільше
- у Донецькій області – 139;
- у Київській – 115;
- у Харківській – 95;
- у Чернігівській – 68;
- у Херсонській – 44;
- у Миколаївській – 43;
- у Луганській – 37;
- у Запорізькій – 27;
- у Сумській – 17;
- у Києві – 16;
- у Житомирській – 15.
Дітям перед смертю вколюють знеболювальне
Найскладнішою ситуація є в Маріуполі. Анестезіолог однієї з лікарень розповів історію, як до них привезли двох поранених дітей. У потерпілих були надто важкі травми, тому врятувати їх не могли. Лише вкололи знеболювальне перед смертю.
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