Уже 662 дитини постраждали внаслідок війни Росії в Україні

Через збройну російську агресію в Україні постраждало понад 662 дитини. Такі дані станом на ранок 21 травня 2022 року повідомив Офіс Генерального прокурора.

​​Згідно з офіційними даними, які оголосили ювенальні прокурори, загинули 232 дитини та поранено – 430.

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Важливо памʼятати, що ці цифри не остаточні. Адже все ще встановлюють інформацію щодо дітей в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Де найбільше постраждало дітей:

Донецька область – 145,

Київська область – 116,

Харківська область – 102,

Чернігівська область – 68,

Херсонська область – 48,

Луганська область – 48,

Миколаївська область – 45,

Запорізька область – 28,

Сумська область – 17,

місто Київ – 16,

Житомирська область – 15.

Ракетні обстріли

Російські військові 20 травня завдавали удару по міському палацу культури у місті Лозова Харківської області. Через це поранення отримали 7 мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка.



Через обстріл села Великі Хутори Куп’янського району Харківської області, який відбувся 19 травня, отримала поранення 13-річна дівчинка.



Російські окупанти 18 травня обстріляли машину волонтерів в місті Сєвєродонецьк Луганської області. Через це 17-річний хлопець отримав поранення.

Крім того, через російські бомбардування та обстріли українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. З них 172 зруйновано повністю.

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