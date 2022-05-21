Наразі хороших новин щодо гуманітарної ситуації в Маріуполі немає. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Вадим Бойченко, повідомляє 24 канал.

До теми Радник мера розповів, що вода у Маріуполі повимивала з дворів тіла загиблих

Вода, яка тече вулицями Маріуполя, може спровокувати спалах холери чи чуми

За словами Бойченка, наразі в Маріуполі є проблема, яка має ознаку гуманітарної складової – в місті немає питної води. Її дуже складно добувати. Містяни намагаються набирати воду в колодязях та криницях.

Мер нагадав, що окупанти практично повністю зруйнували Маріуполь та скоїли масові вбивства мирного населення. Наразі у місті є багато великих, хаотичних поховань.

І сьогодні ми бачимо, що ці окупаційні так звані "керівники" щось намагаються відновити з точки зору водопостачання. Але вони не мають ні досвіду, ні фаху, тому це спричинить лише лихо. Чому? Тому що ця вода, яку вони намагаються зараз відновити й подати для Маріуполя, річками пішла вулицями міста. І до цього додається ще неробоча каналізація,

– зауважив міський голова.

Вода тече вулицями Маріуполя та вимиває поховання та каналізацію. Далі уся ця суміш рухається в бік річок і Азовського моря, забруднюючи й криниці, й колодязі, з яких мирні мешканці беруть воду.

"Це має утворити те лихо, про яке всі вже сьогодні кажуть. Не лише міська влада, а й кажуть фахові лікарі та ООН. Треба розуміти, що це може спричинити спалах інфекційних захворювань – холери, чуми, дизентерії та інших", – додав Бойченко.

Тому він наголосив, що в Маріуполі необхідно влаштувати чітку евакуацію та визначити зелені коридори, щоб люди мали змогу виїжджати на підконтрольні ЗСУ території України.

"Тобто ми сьогодні запрошуємо всіх наших міжнародних партнерів об'єднатися навколо цієї мети, щоб наші маріупольці мали змогу виїжджати з міста", – зауважив мер.

За його словами, якщо евакуація не відбудеться, потрібно організувати постачання у Маріуполь медикаментів, щоб лікарні почали працювати й медики змогли стримати масовий спалах інфекційних захворювань. Бойченко заявив, що за словами лікарів, ці хвороби можуть забрати життя тисяч мирних мешканців, які залишилися в місті й не можуть евакуюватися.

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Окупанти не можуть нормально відновити ні воду, ні електрику

Бойченко зауважив, що вдячний компанії "Метінвест" і безпосередньому керівництву комбінату "Азовсталь", які досить професійно зупинили та законсервували підприємства. Це обмежило ті вибухонебезпечні та інші речовини, які могли б забруднювати повітря або воду.

Міський голова додав, що водночас необхідно, аби фахівці дали оцінку ворожому бомбардуванню "Азовсталі". Він зауважив, що ватажки окупантів заявляють про те, що потрібно знести підприємство. Однак, за словами Бойченка просто зруйнувати його не вийде, адже до цього слід підійти фахово.

"Ми бачимо, як вони безпосередньо підійшли до підключення водопостачання, електромережі. Воду включили – залили все місто водою. Доєдналися до електропостачання – ті, які ще залишилися квартири, спалахнули. Наробили лиха в місті", – зауважив мер.

Бойченко додав, що міська влада вже звернулася до ООН, аби Організація визначила експертів, які могли б приїхати до Маріуполя та подивилися на ті руйнування, які росіяни завдали "Азовсталі".

"Щоб ті ватажки, які мають якісь заяви, за ці заяви несли безпосередню відповідальність. За те, що вони зруйнують чи щось там розбудують", – додав міський голова.

Бойченко підсумував, що необхідно, аби третя сторона дала оцінку усім діям, які планують окупанти. Адже всі повинні розуміти, що все буде безпечно.

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