Аліна сподівалась, що атаки будуть лише кілька днів. Проте згодом небезпечно стало в усьому Маріуполі.

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Зраділа, що військові не покинули їх

Дівчина перебувала поблизу парку Петровського. Звідти вона пішла до центру, щоб дізнатись хоч щось про ситуацію в країні.

Навіть пів години не було, щоб щось не падало, не стріляло та не вибухало. Це було касетниці, гради, авіабомби. Обстріли були постійні. Я побачила українських військових та своїх друзів з "Азову", морської піхоти та патрульної поліції. Я була дуже рада, бо вони живі, вони тут і нас не залишили. Вони з нами!,

– розповіла дівчина.

Боялась померти повільно

Однак саме тоді окупанти почали авіаобстріл. Снаряди падали все ближче до Аліни. Згодом пролунав надпотужний вибух. У будівлях навколо повилітало скло. Біля дівчини впав снаряд, але влучив в дорогу й не розірвався.

Вибухи продовжувались по всьому Маріуполя. Дівчина боялась, що не дійде додому та вмиратиме повільно в муках.

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Стріляли по людях на відкритій місцевості

Аліна розповіла, що було понад 100 авіаударів щодня. Люди не могли навіть безпечно набрати води. Найближче від неї місце, де можна було зробити це, обстрілювали, тому вирішили йти через поле. Сподівались, що росіяни не стрілятимуть по відкритій місцевості. Проте коли дівчина з сім'єю йшла по воду, знову почалась атака.

Могли вбити на блокпості

Коли Аліна їхала з Маріуполя, то бачила жахливі руйнування. Вона намагалась відволікати молодшу сестричку і показувала їй пташок у небі, бо земля була встелена трупами.

Дівчина мала у телефоні фото з військовими. Також у неї були патріотичні тату. Аліна боялась, що росіяни вб'ють її на блокпості, але вони перевіряли лише чоловіків. Коли з сім'єю потрапила на перший український блокпост, то була дуже щасливою.

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