Алина надеялась, что атаки будут всего несколько дней. Однако впоследствии опасно стало во всем Мариуполе.

Они на пути из ада в ад, - жена бойца из "Азовстали" об опасностях после эвакуации

Обрадовалась, что военные не покинули их

Девушка находилась у парка Петровского. Оттуда она пошла в центр, чтобы узнать хоть что-нибудь о ситуации в стране.

Даже полчаса не было, чтобы что-то не падало, не стреляло и взрывалось. Это были кассетницы, грады, авиабомбы. Обстрелы были неизменными. Я увидела украинских военных и своих друзей из "Азова", морской пехоты и патрульной полиции. Я была очень рада, потому что они живы, они здесь и нас не оставили. Они с нами!,

– рассказала девушка.

Боялась умереть медленно

Однако именно тогда кафиры начали авиаобстрел. Снаряды падали все ближе к Алине. Впоследствии раздался сверхмощный взрыв. В зданиях вокруг вылетело стекло. У девушки упал снаряд, но попал в дорогу и не разорвался.

Взрывы продолжались по всему Мариуполю. Девушка боялась, что не дойдет домой и будет умирать медленно в муках.

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Стреляли по людям на открытой местности

Алина рассказала, что было более 100 авиаударов в день. Люди не могли даже безопасно набрать воду. Ближайшее место, где можно было сделать это, обстреливали, поэтому решили идти через поле. Надеялись, что россияне не будут стрелять по открытой местности. Однако когда девушка с семьей шла за водой, снова началась атака.

Могли убить на блокпосте

Когда Алина ехала из Мариуполя, то видела ужасающие разрушения. Она пыталась отвлекать младшую сестренку и показывала ей птиц в небе, потому что земля была устлана трупами.

Девушка имела в телефоне фото с военными. Также у нее были патриотические папы. Алина боялась, что россияне убьют ее на блокпосте, но они проверяли только мужчин. Когда с семьей попала на первый украинский блокпост, она была очень счастлива.

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