Інцидент трапився у церкві "Дім Євангелія". Свідками молитви стали десятки людей.

До теми У Росії зафіксували не менше 12 випадків підпалу військкоматів

У мережі оприлюднили відео, як хлопчик у вишиванці щиро просив Бога:

Зупини плани Путіна, і якщо в нього хвороба, зроби, щоб люди не придумали від неї якихось ліків, які могли б на трохи зупинити. Будь з нами, Амінь,

– сказала дитина.

Молитва хлопчика: дивіться відео

Чи справді Путін хворий

Чутки про те, що Путін чимось хворий, ходять вже давно, хоч наразі підтвердити цю інформацію неможливо. То Путін дивно рухається, то поводиться, то ізолюється, то зникає на деякий час з інфопростору – українці та журналісти намагаються знайти будь-який симптом, який міг би свідчити про те, що президенту країни-агресорки залишилося недовго.

З останніх чуток – нещодавно західні ЗМІ повідомили, що один із бізнесменів таємно записав розмову з російським олігархом, який наближений до Путіна.

Повідомляється, що начебто розмова відбулась ще в березні, а російський олігарх входить у першу двадцятку списку Forbes. Під час цієї розмови олігарх заявив, що у Путіна рак крові.

Глава військової розвідки України Кирило Буданов також каже, що Путін хворий. За його словами, в президента країни-агресорки діагностовано одразу кілька захворювань, одне з яких – рак. Буданов стверджує, що за даними розвідки Путін перебуває у вкрай поганому психоемоційному і фізіологічному стані.

Щоб спростувати такі чутки, Кремль щоразу стверджує, що Путін здоровий. Правда це чи ні, вочевидь, покаже лише час.

Сприйняття Путіна в суспільстві: останні події

У Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом. Щоправда, документ ще повинен схвалити держсекретар США.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький звернувся до усього цивілізованого світу та закликав союзників відмежуватися від Путіна та ізолювати російський тоталітарний режим.

Тим часом голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що усунення Володимира Путіна від влади буде недостатньо, адже його місце займе хтось з подібними поглядами й загроза війни залишатиметься. Потрібно змінювати весь режим.

Тим часом – у російському "Орлані" виявили французький тепловізор: дивіться відео