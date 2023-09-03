В Киевской области трагически погиб 4-летний мальчик: его искали более сотни человек

В Белогородке Киевской области утонул 4-летний мальчик. Полиция выясняет, как это могло случиться.

К вечеру 2 сентября родители сообщили в полицию, что исчез их маленький сын. К сожалению, его нашли мертвым.

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В Киевской области произошла трагедия

2 сентября около 17:30 в полицию поступило сообщение от родителей об исчезновении малолетнего сына. К поискам мальчика привлекли более 110 человек: по следу шли служебные собаки, а полицейские обследовали местность с помощью дрона.

К сожалению, ребенок погиб. Полиция Киевской области проводит проверку всех обстоятельств инцидента и призывает родителей следить за детьми.

Уважаемые родители! Не оставляйте без присмотра малолетних детей! В случае исчезновения ребенка, сразу звоните по телефону на "102",

– сообщили в полиции.

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