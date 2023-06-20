Насиловал жертву двое суток, порезал горло: охраннику на Киевщине объявили подозрение

Охраннику в Белой Церкви, который насильно удерживал женщину 2 суток и издевался над ней, объявили о подозрении. Он сам рассказал о том, как издевался над женщиной.

Злоумышленник встретил потерпевшую у одного из домов и пригласил ее к себе на работу. Уже в помещении охраны подозреваемый пригрозил женщине убийством, если она не вступит с ним в половую связь и вопреки ее воле, совершил задуманное.

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Пострадавшая умоляла ее отпустить, но злоумышленник, опасаясь разоблачения, ударил ножом женщину в живот, порезал горло и бил ее руками по голове и телу. Потерпевшей чудом удалось вырваться после двух дней пыток,

– сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Ранее мужчина совершил убийство

Вскоре велопатруль города заметил на улице травмированную женщину, которая рассказала стражам порядка все, что с ней случилось. Патрульные задержали фигуранта и вызвали на место следователей.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Известно, что в прошлом он отбывал наказание за убийство и тяжкие телесные повреждения.

Правоохранители задержали злоумышленника: видео

К слову, сегодня тоже взяли под стражу 34-летнего мужчину в Ивано-Франковске, подозреваемый в убийстве 9-летней девочки. Как оказалось, злоумышленник изнасиловал и задушил ребенка. Более того, муж родственник ребенка – накануне он приехал в гости к своему двоюродному брату – отцу убитой девочки.