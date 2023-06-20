Ґвалтував жертву дві доби, порізав горло: охоронцю на Київщині оголосили підозру

Охоронцю у Білій Церкві, який насильно утримував жінку 2 доби та знущався з неї, оголосили про підозру. Він сам розповів про те, як знущався з жінки.

Зловмисник зустрів потерпілу біля одного з будинків та запросив її до себе на роботу. Уже у приміщенні охорони підозрюваний пригрозив жінці вбивством, якщо вона не вступить з ним у статевий зв'язок, та всупереч її волі, скоїв задумане.

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Постраждала благала її відпустити, але зловмисник, побоюючись викриття, вдарив ножем жінку в живіт, порізав горло та бив її руками по голові й тілу. Потерпілій дивом вдалося вирватись після двох днів катувань,

– повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Раніше чоловік скоїв убивство

Невдовзі велопатруль міста помітив на вулиці травмовану жінку, яка розповіла правоохоронцям все, що з нею трапилося. Патрульні затримали фігуранта та викликали на місце слідчих.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що в минулому він відбував покарання за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці затримали зловмисника: відео

До слова, сьогодні також взяли під варту 34-річного чоловіка в Івано-Франківську, якого підозрюють у вбивстві 9-річної дівчинки. Як виявилось, зловмисник зґвалтував і задушив дитину. Ба більше, чоловік родич дитини – напередодні він приїхав у гості до свого двоюрідного брата – батька убитої дівчинки.