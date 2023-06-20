Про злочин стало відомо 17 червня. Тоді у мережі почали ширитися відео, на яких неповнолітній хлопець жорстоко поводився з твариною.

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Поліція почала розслідування

У хмельницьких телеграм-каналах опублікували відео, на якому неповнолітній хлопець ґвалтував собаку. Його знімали товариші, яким вочевидь було дуже весело, адже вони сміялися з дій свого друга.

Опублікований відеозапис з жорстоким поводженням з твариною побачили зоозахисники. Саме вони звернулися до правоохоронців зі зверненням. Зокрема, заяву подала керівниця громадської організації "Покинутий ангел" Раїса Мельницька. Після її звернення правоохоронці відкрили кримінальне провадження за 229 статтею Кримінального кодексу "Жорстоке поводження з тваринами". Ця стаття передбачає позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Кримінальну справу порушили. Однак собаку поліція не вилучила! Зі слів поліції, все норм. Зараз вирішуємо питання щодо вилучення собаки, аби завести її на огляд до лікарів! А потім приймемо її у нас на притулку,

– розповіла Раїса Мельницька.

Собаку вдалося вилучити у господарів лише 19 червня. Постраждалу тварину відвезли до ветеринарної клініки, де їй провели клінічний огляд. Як повідомили згодом, собака – хлопчик віком приблизно 2,5 – 3 роки. Зараз він у притулку "Покинутий ангел".

Нині загальний стан собаки задовільний, проте у нього виявили сечокам'яну хворобу, аритмію серця та піроплазмоз. Мельницька повідомила, що розпочала курс лікування тварини.

В Одесі вівчарки загризли той-тер'єра

Жителька Одеси 16 червня вигулювала свого той-тер'єра, аж раптом на нього накинулися вівчарки. Вони були на вулиці без супроводу господаря.

Чоловік почав виправдовуватися, що собаки буцімто самі вибігли з території домоволодіння на вулицю. Відносно чоловіка правоохоронці склали адміністративний протокол. Згідно із чинним законодавством, власнику загрожує лише штраф у розмірі 510 гривень.