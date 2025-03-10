Про це пише 24 Канал з посиланням на Хмельницький обласний ТЦК та СП.

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Що кажуть у ТЦК про напад на співробітника

У Хмельницькому 9 березня група оповіщення ТЦК і СП зупинила двох чоловіків, які нібито перебували в розшуку. Під час перевірки їхніх військово-облікових документів громадяни чинили опір. В якийсь момент вони напали на офіцера Сухопутних військ ЗСУ. Вони били працівника ТЦК, в наслідок чого він дістав численні тілесні ушкодження. Лікарі надали йому необхідну допомогу.

Чоловіків затримали та передали поліції. За скоєний напад на посадовця їм може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

В ТЦК також нагадали, що їхні працівники виконують службові обов’язки в умовах воєнного стану, а за образи чи перешкоджання їхній роботі може бути адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні, та не можуть проходити службу в бойових частинах. Вони продовжують службу в тилових підрозділах, виконуючи важливі завдання для оборони країни,

– написала пресслужба Хмельницького ОТЦК і СП.

Нагадаємо, минулого місяця Хмельницький ТЦК і СП теж був у центрі скандалу. У середині лютого у цьому територіальному центрі комплектування чоловік скоїв самогубство під час проходження військово-лікарської комісії. Врятувати новобранця не вдалося, він помер від масивної кровотечі. Тоді представники ТЦК запевняли, що до чоловіка не застосовували фізичне чи психологічне насильство.