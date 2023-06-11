Це сталося вранці 9 червня. Відповідний виклик у ДСНС надійшов від стурбованих батьків дівчинки, які просили про допомогу.

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У Хмельницькому врятували 3-річну дитину із зачиненої квартири

Так, батьки розповіли, що їхня маленька донечка зачинилася у квартирі. До того ж у цей момент на газовій плиті готувалася їжа.

Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спецінструментів зрізали захисну решітку з вікна, після чого потрапили у квартиру.

Спершу рятувальники перекрили вентилі газової плитки, після чого відчинили двері квартири з середини.

Як рятувальники дістали з квартири дитину: дивіться відео

Важливо! Рятувальники нагадали батькам, що безпека їхніх дітей – це цілком їх відповідальність.

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