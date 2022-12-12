Також є постраждалі, яких госпіталізували до лікарні. Про це повідомили рятувальники Чернівецької області.
До теми Під Києвом стався вибух газу: постраждала 7-місячна дитина, ще 2 людини потрапили у лікарню
У Чернівцях вибухнув газ
Як стало відомо, вранці 12 грудня надійшло повідомлення про вибух газу в житловому будинку на вулиці Слобідській у Чернівцях.
За попередньою інформацією, внаслідок витоку газу з газового котла у приміщенні кухні стався вибух без подальшого горіння. Внаслідок цього травмувалися 4 осіб – 2 дорослих та 2 дітей.
На місце події направили всі відповідні служби. Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопця, 2007 року народження, та передали медикам. На жаль, під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої. Трьох інших осіб госпіталізували.
Вибух газу у Чернівцях / фото ГУ ДСНС України у Чернівецькій області
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