Смертельный груминг: в ветклинике на Киевщине погибла не только собака, но и кот

В Белой Церкви на Киевщине недавно умерла собака во время груминга. До этого при схожих обстоятельствах там погиб кот.

Житель Белой Церкви Олег рассказал, что этот инцидент произошел два года назад. Мужчина тоже привел своего кота в ветеринарную клинику "Кот Матроскин".

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Кот умер во время груминга

Олег рассказал, что 28 июня он привез кота на стрижку. Уже через 20 минут его позвала мастер и сказала, что животное "волнуется".

Когда я пришел, у него была одышка и он вывалил язык, сидел смотрел мне в глаза. Девушка ему еще делала какие-то уколы три штуки, сказав: "Это чтобы ему стало легче". Толком я и не понял, зачем они это делали. По факту мой кот погиб у меня на глазах. У меня у самого шок на всю жизнь,

– отметил мужчина.

Он добавил, что кот умер во время второго визита к грумеру в ветклинике "Кот Матроскин". Первый раз его стригли при владельце, а во второй мужчину заставили выйти, хотя он желал присутствовать. В ветклинике объяснили, что теперь у них есть ассистент, поэтому нужно ждать на улице.

"Перед стрижкой я не видел, потому что нас попросили выйти, но думаю, что они что-то кололи, потому что ему не могло стать сразу плохо. Он утром прыгал за голубями на балконе и чувствовал себя на все 100%", – вспоминает Олег.

Семья с маленьким ребенком была шокирована из-за внезапной потери домашнего любимца, поэтому в полицию так и не обратились.

"Сказали: "Такое бывает. Это у вас порода со слабым сердцем (Scottish Fold – 24 Канал), способная к внезапной смерти", – цитирует мужчина слова работников "Кот Матроскин".

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После этого там погибла собачка

В полиции Киевщины 14 апреля рассказали о смертельном груминге – владелица отдала щенка на процедуру, но получила мертвое животное.



"В полицию обратилась 21-летняя жительница Белой Церкви. Заявительница сообщила, что работники ветлечебницы убили ее щенка, которого она им доверила подстричь. Животное умерло в помещении салона", – говорится в сообщении.



Следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по статье о жестоком обращении с животными. Виновникам может грозить: