Смертельний грумінг: у ветклініці на Київщині загинув не лише собака, а й кіт

У Білій Церкві на Київщині нещодавно помер собака під час грумінгу. До цього за схожих обставин там загинув кіт.

Житель Білої Церкви Олег розповів, що цей інцидент трапився 2 роки тому. Чоловік теж привів свого кота у ветеринарну клініку "Кот Матроскін".

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Кіт помер під час грумінгу

Олег розповів, що 28 червня він привіз кота на стрижку. Вже через 20 хвилин його покликала майстриня та сказала, що тварина "хвилюється".

Коли я прийшов, у нього була задишка і він вивалив язика, сидів дивився мені в очі. Дівчина йому ще робила якісь уколи три штуки, сказавши: "Це щоб йому стало легше". Толком я і не зрозумів, для чого вони це робили. По факту, мій кіт загинув у мене на очах. У мене в самого шок на все життя,

– зазначив чоловік.

Він додав, що кіт помер під час другого візиту до грумера у ветклініці "Кот Матроскін". Першого разу його стригли при власнику, а другого чоловіка змусили вийти, хоча він хотів бути присутнім. У ветклініці пояснили, що тепер в них є асистент, тому потрібно чекати на вулиці.

"Перед стрижкою я не бачив, бо нас попросили вийти, але думаю, що вони щось кололи, бо йому не могло стати відразу погано. Він зранку стрибав за голубами на балконі та почував себе на всі 100%", – згадує Олег.

Сім'я з маленькою дитиною була шокована через раптову втрату домашнього улюбленця, тому до поліції так і не звернулися.

"Сказали: "Таке буває. Це у вас порода зі слабким серцем (Scottish Fold – 24 Канал), здатна до раптової смерті", – цитує чоловік слова працівників "Кот Матроскін".

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Після цього там загинув песик

У поліції Київщини 14 квітня розповіли про смертельний грумінг – власниця віддала цуценя на процедуру, але натомість отримала мертву тваринку



"До поліції звернулась 21-річна мешканка Білої Церкви. Заявниця повідомила, що працівники ветлікарні вбили її цуценя, яке вона їм довірила підстригти. Тваринка померла у приміщенні салону", – мовиться у повідомленні.



Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Винуватцям може загрожувати: