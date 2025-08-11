Утром 11 августа сообщили, что горит пансионат для пожилых. Речь о Брюховичах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что известно о пожаре в Брюховичах 11 августа?

Официальное сообщение от ГСЧС было очень коротким.

Брюховичи: возгорание в пансионате для пожилых людей. На месте работают подразделения ГСЧС, детали позже...

– информируют в ведомстве.



Пожар в Брюховичах 11 августа / Фото ГСЧС

Пока это вся информация от официальных лиц. Не известно, пострадал ли кто-то. О причине пожара также не сообщают.