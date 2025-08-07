Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Винницкой области.

Какие последствия пожара в больнице в Винницкой области?

Утром в четверг, 7 августа, в поселке Крыжополь Винницкой области произошло возгорание в одном из корпусов местной больницы. Возгорание произошло на кровле здания. Площадь пожара достигла 400 квадратных метров.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия. Из здания вовремя эвакуировали 11 пациентов и 2 медицинских работников. Их временно перевели в другой корпус больницы. Для ликвидации привлекли десятки спасателей и технику.

Ликвидация возгорания медучреждения в Винницкой области: смотрите видео

Чтобы в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать пожар, от ГСЧС привлекли 48 спасателей и 10 единиц техники,

– говорится в сообщении.

Пока неизвестно, что стало причиной возникновения пожара. Продолжается выяснение всех обстоятельств возгорания.

К слову, в Киеве 5 августа произошли два взрыва бытового газа. В Днепровском районе пострадал владелец квартиры. А в Дарницком подозреваемый в преступлении сам взорвал газ. Среди травмированных есть полицейский.