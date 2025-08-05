Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства событий будут устанавливать правоохранительные органы.

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Что известно о взрывах в Киеве?

Дарницкий район

Вызов из-за инцидента в переулке Надежды Светличной поступил к спасателям в 14:00. В квартире произошел взрыв газа с последующим возгоранием – пожар площадью 40 квадратных метров ликвидировали.

В результате происшествия пострадали 4 человека: двое госпитализированы, еще двум помогли на месте.

К слову, детали рассказали в столичной полиции. Пустил газ и взорвал квартиру подозреваемый в совершении преступления, среди пострадавших – правоохранитель, а также сам злоумышленник.

Днепровский район

Вызов к спасателям поступил в 15:39. В жилой 5-этажке на улице Ирины Бекешкиной произошел взрыв газового баллона – в квартире на пятом этаже.

Травмирован владелец квартиры, его с ожогами госпитализировали в медицинское учреждение. Разрушение несущих конструкций не зафиксировано.

Последствия взрывов газа в Киеве: смотрите фото

Напомним, 4 августа пожар общей площадью 1 000 квадратных метров вспыхнул в Кривом Роге. Огонь охватил одноэтажное производственное здание в Покровском районе города. СМИ пишут о пекарне и 3 погибших – 20-летних парней и 50-летнюю женщину.