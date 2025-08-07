Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Смотрите также Почти 200 населенных пунктов без света из-за непогоды и атаки: в каких регионах отключения

Какие последствия обстрела подразделения ДТЭК?

Утром в среду, 6 августа, одно из подразделений компании ДТЭК в Днепропетровской области попало под вражеский обстрел. Российские войска атаковали область с помощью FPV-дронов.

В результате удара произошло возгорание энергооборудования. По предварительной информации, обошлось без раненых. Пожар ликвидирован.

К счастью, наши коллеги не пострадали. ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, после чего энергетики сразу приступили к работе,

– добавили в ДТЭК.

Что известно об атаках на Днепропетровскую область?

Ночью 7 августа в результате атаки БпЛА на Днепропетровскую область есть пострадавшие, возгорание админздания и автомобилей. Также повреждены 8 жилых домов. Атака была направлена, в частности на Павлоград и Кривой Рог.

К слову, на днях российские войска обстреляли Никополь из ствольной артиллерии. В результате атаки погибли три человека, еще четверо получили ранения. Среди погибших 23-летний спасатель.