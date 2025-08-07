Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Сергея Лысака.
Какие последствия атаки на Днепр 7 августа?
Этой ночью оккупанты направили на Днепропетровщину беспилотники. Защитники неба сбили 33 вражеских дрона.
в результате российской атаки в Днепре пострадали 4 человека.
43-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести,
– сообщил председатель ОВА.
Также отметил, что вспыхнуло несколько пожаров. В частности, горели админздание и авто. Уничтожены 12 машин, еще 17 – повреждены.
Кроме того, изуродованы 8 жилых домов, один частный дом – уничтожен. Также есть разрушения на территории транспортного предприятия.
Последствия атаки на Днепр 7 августа / Фото из телеграма Лысака