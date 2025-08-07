Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Сергея Лысака.

Какие последствия атаки на Днепр 7 августа?

Этой ночью оккупанты направили на Днепропетровщину беспилотники. Защитники неба сбили 33 вражеских дрона.

в результате российской атаки в Днепре пострадали 4 человека.

43-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести,

– сообщил председатель ОВА.

Также отметил, что вспыхнуло несколько пожаров. В частности, горели админздание и авто. Уничтожены 12 машин, еще 17 – повреждены.

Кроме того, изуродованы 8 жилых домов, один частный дом – уничтожен. Также есть разрушения на территории транспортного предприятия.

Последствия атаки на Днепр 7 августа / Фото из телеграма Лысака