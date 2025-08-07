Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно об атаке на Днепропетровщину?

Воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА в Днепропетровской области объявили в 00:22.

По словам корреспондентов Суспильного, уже около 00:32 жители Павлограда услышали взрывы.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ написали, что российские БПЛА двигаются в центре Днепропетровщины курсом на Днепр и Павлоград.

В настоящее время местные власти не сообщали о возможных последствиях взрывов в городе.

В 00:43 звуки взрывов раздались также в Днепре. Перед этим в ПС предупреждали жителей областного центра об угрозе применения врагом ударных БПЛА.

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