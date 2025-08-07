Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про атаку на Дніпропетровщину?

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА на Дніпропетровщині оголосили о 00:22.

За словами кореспондентів Суспільного, вже близько 00:32 жителі Павлограда почули вибухи.

Згодом Повітряні сили ЗСУ написали, що російські БпЛА рухаються в центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро та Павлоград.

Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки вибухів, що чули в місті.

О 00:43 звуки вибухів пролунали також у Дніпрі. Перед цим у ПС попереджали жителів обласного центру про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

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