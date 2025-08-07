Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Корюковского РОА Павла Мирошниченко.
Смотрите также Тревога постепенно распространяется по Украине: Россия запустила "Шахеды"
Какие последствия атаки БпЛА на Черниговщине?
Ночью около 1:30 7 августа в городе Корюковка, что на Черниговщине зафиксировали попадание российских БпЛА. Предварительно пострадавших нет.
Сейчас на месте работают все соответствующие службы. Последствия попадания уточняются.
Городской голова Ратан Ахмедов сообщил, что после попаданий в городе фиксируют проблемы со связью.
По его словам, восстановление электроснабжения произойдет после локализации последствий.
"Пленка, ОСБ и фиксация повреждений имущества состоятся с 8:00 непосредственно возле поврежденных домов", – написал городской голова Корюковки.
Смотрите также В Кривом Роге прогремели взрывы
К слову, вражеские дроны ночью 7 августа массированно атаковали Днепр. В результате атаки БпЛА в одном из районов Днепра возник пожар. В домах вблизи места попадания также выбиты окна.