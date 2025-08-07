Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Корюковского РОА Павла Мирошниченко.

Какие последствия атаки БпЛА на Черниговщине?

Ночью около 1:30 7 августа в городе Корюковка, что на Черниговщине зафиксировали попадание российских БпЛА. Предварительно пострадавших нет.

Сейчас на месте работают все соответствующие службы. Последствия попадания уточняются.

Городской голова Ратан Ахмедов сообщил, что после попаданий в городе фиксируют проблемы со связью.

По его словам, восстановление электроснабжения произойдет после локализации последствий.

"Пленка, ОСБ и фиксация повреждений имущества состоятся с 8:00 непосредственно возле поврежденных домов", – написал городской голова Корюковки.

К слову, вражеские дроны ночью 7 августа массированно атаковали Днепр. В результате атаки БпЛА в одном из районов Днепра возник пожар. В домах вблизи места попадания также выбиты окна.