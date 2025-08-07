Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Корюківської РВА Павла Мірошниченка.

Які наслідки атаки БпЛА на Чернігівщині?

Вночі близько 1:30 7 серпня в місті Корюківка, що на Чернігівщині зафіксували влучання російських БпЛА. Попередньо потерпілих немає.

Наразі на місці працюють всі відповідні служби. Наслідки влучання уточнюються.

Міський голова Ратан Ахмедов повідомив, що після влучань в місті фіксують проблеми зі звʼязком.

За його словами, відновлення електропостачання відбудеться після локалізації наслідків.

"Плівка, ОСБ і фіксація пошкоджень майна відбудуться з 8:00 безпосередньо біля пошкоджених будинків", – написав міський голова Корюківки.

До слова, ворожі дрони вночі 7 серпня масовано атакували Дніпро. Внаслідок атаки БпЛА в одному з районів Дніпра виникла пожежа. У будинках поблизу місця влучання також вибиті вікна.