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Хронологія атаки Тривога поступово шириться Україною: Росія запустила "Шахеди"

Атака БпЛА на Кривий Ріг 7 серпня: що відомо?

Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили 7 серпня майже одразу після півноч. Для регіону оголосили небезпеку застосування ворогом ударних дронів.

З повідомлень моніторів стало відомо, що приблизно десяток БпЛА російської армії прямують на Кривий Ріг. Ближче до 3 ранку у місті пролунала серія вибухів.

Також цієї ночі лунали вибухи у Дніпрі та Павлограді. В одному з районів обласного центру після удару виникла пожежа.

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