Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.
Хронологія атаки Тривога поступово шириться Україною: Росія запустила "Шахеди"
Атака БпЛА на Кривий Ріг 7 серпня: що відомо?
Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили 7 серпня майже одразу після півноч. Для регіону оголосили небезпеку застосування ворогом ударних дронів.
З повідомлень моніторів стало відомо, що приблизно десяток БпЛА російської армії прямують на Кривий Ріг. Ближче до 3 ранку у місті пролунала серія вибухів.
Також цієї ночі лунали вибухи у Дніпрі та Павлограді. В одному з районів обласного центру після удару виникла пожежа.
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