Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Хронология атаки Тревога постепенно распространяется по Украине: Россия запустила "Шахеды"

Атака БпЛА на Кривой Рог 7 августа: что известно?

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили 7 августа почти сразу после полуночи. Для региона объявили опасность применения врагом ударных дронов.

Из сообщений мониторов стало известно, что примерно десяток БпЛА российской армии направляются на Кривой Рог. Ближе к 3 утра в городе прозвучала серия взрывов.

Также этой ночью раздавались взрывы в Днепре и Павлограде. В одном из районов областного центра после удара возник пожар.

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