Кроме того, есть раненые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям и председателя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
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Что известно об обстреле Никополя?
Спасатели попали под российский обстрел Никополя во время обследования территории после предыдущей атаки. К сожалению, произошло прямое попадание в служебный автомобиль ГСЧС.
Известно о 3 погибших, среди которых – 23-летний спасатель Даниил Хижняк, а также двое гражданских лиц.
Кроме того, ранены 4 человека, в частности трое работников ГСЧС и гражданский мужчина.
Последствия артобстрела Никополя: смотрите фото
Напомним, 3 августа оккупанты ударили FPV-дронами по спасателям в Запорожье, пока те тушили пожар легкового авто в Гуляйполе. В результате атаки поврежден автомобиль ГСЧС, однако обошлось без пострадавших.