Смертельный инцидент произошел в селе Рыбник на реке Стрый. Как сообщили Суспильному в ГСЧС, мужчина 1982 года рождения помог женщине и двум детям, а сам не смог выплыть, передает 24 Канал.

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Что известно о трагедии на реке Стрый?

Во 2 Аварийно-спасательном отряде специального назначения города Дрогобыч рассказали, что погибший – начальник горного поисково-спасательного отделения Тарас Луцив.

За годы службы в рядах спасателей он спас не одну жизнь – как на Львовщине, так и во время командировок на востоке нашей страны. Ответственный, спокойный, преданный делу – именно таким его запомнят коллеги,

– говорится в сообщении отряда.

У мужчины остались жена и двое детей.

Напомним, что в Киеве во время ликвидации последствий российской атаки 6 июня погибли трое спасателей ГСЧС.

В Константиновке Донецкой области российский беспилотник атаковал спасателей во время эвакуации гражданских. В Херсоне вражеский FPV-дрон попал в грузовик чрезвычайников.