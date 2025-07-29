Двое пожарных ранены, также поврежден служебный автомобиль, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно о российских ударах по работникам ГСЧС?

Спасатели ГСЧС оказали домедицинскую помощь раненым и транспортировали их в больницу.

Похожий инцидент произошел в Херсоне. Там вражеский FPV-дрон попал в грузовик одного из спасательных подразделений ГСЧС. Ранены двое спасателей, их транспортировали в больницу.

Оккупанты сознательно атакуют спасателей / Фото ГСЧС

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Напомним, что ночью 29 июля в результате российской атаки по одному из сел Днепропетровщины загорелся грузовой автомобиль. Впоследствии противник целенаправленно ударил повторно – во время тушения пожара спасателями. Поврежден служебный автомобиль, но личный состав ГСЧС не пострадал.

К слову, в результате российской атаки 28 июля пострадало подразделение ГСЧС в Кропивницком, повреждены здание и техника.