Все спасатели и сотрудники находились в укрытии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие последствия обстрела Кропивницкого?

В результате российской дроновой атаки 28 июля повреждено подразделение ГСЧС в Кропивницком. Повреждения получили здание и техника.

В комментарии Общественному начальник отдела информации управления Виталий Бобита рассказал детали атаки и какие последствия.

Также повреждена пожарно-спасательная техника. Во время воздушной тревоги личный состав подразделения находился в укрытии,

– сказал он.

Подразделение спасателей в Кропивницком попало под обстрел / Фото ГСЧС Украины

По данным Бобиты, в результате обстрела, к счастью, никто не пострадал. После попаданий в здании возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Все сотрудники придерживались правил безопасности и направились в убежище после объявления воздушной тревоги.

Напомним, ночью Украина подверглась комбинированной вражеской атаке. Под ударом оказалась гражданская и критическая инфраструктура Кропивницкого. Там раздавались взрывы, ведь город атаковали ударные БпЛА.

В результате атаки никто не погиб и не пострадал. Однако взрывная волна повредила здание областной филармонии.