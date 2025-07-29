В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Какие последствия обстрела Харьковщины?

По данным правоохранителей, около 10:38 29 июля на Харьковщине российские войска ударили по селу Новоплатоновка Боровской территориальной громады Изюмского района.

В результате обстрела погибли 5 человек, еще у троих ранения различной степени тяжести. По предварительным данным, удар враг нанес из РСЗО.

В результате атаки загорелось здание местного магазина. Площадь возгорания пока уточняется.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители документируют военное преступление и собирают доказательную базу", – говорится в сообщении.

С самого утра в Харьковской области уже раздаются взрывы. В Изюме прозвучало два взрыва. Перед этим в регионе объявляли угрозу применения врагом ударных дронов типа "Шахед".

Россияне почти ежедневно обстреливают Харьковскую область. Так, в понедельник, 28 июля, оккупанты атаковали FPV-дроном гражданскую машину в селе Большие Проходы, что на Харьковщине. В результате удара есть один погибший и пострадавший.