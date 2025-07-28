Российский FPV-дрон попал в автомобиль, в результате чего погиб мужчина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Синегубова, главу Харьковской ОГА.

Смотрите также Россия выпустила по Украине 3 "Кинжала": Воздушные силы ответили, попали ли ракеты в цель

Что известно об атаке на Харьковщину?

Российские оккупанты атаковали беспилотником Дергачевскую общину, что на Харьковщине.

Около 5 часов вечера российский FPV-дрон попал в автомобиль в селе Большие Проходы. В результате вражеского удара погиб 75-летний мужчина.

Глава ОВА сообщил, что еще один человек пострадал. Указывается, что его госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь.

По данным полиции области, в результате атаки водитель погиб на месте, пассажира со взрывными ранениями госпитализированы.

"В 16:50 в отдел полиции № 3 Харьковского РУП № 3 поступила информация, что на трассе в Дергачевском районе FPV-дрон попал в легковой автомобиль. Установлено, что пострадали 75-летний отец и 51-летний сын, отец погиб на месте", – рассказали детали правоохранители.

Смотрите также Дом дрожал, сыпался потолок: как выглядит поврежденная ударом многоэтажка в Киеве

К слову, в ночь на 28 июля противник атаковал 331-м средством воздушного нападения. В частности, враг применил 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробаллистические ракеты.