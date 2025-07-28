Российская армия атаковала Киев в ночь на 28 июля. Под ударом был Дарницкий район, где зафиксировано попадание в 25-этажку. О последствиях обстрела рассказывает 24 Канал.

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Как выглядит поврежденный дом в Дарницком районе Киева?

За ночь более 15 вражеских дронов пролетали над Киевской областью. Часть из них шла на столицу. Не обошлось без последствий. Враг попал в дом. Во время атаки были выбиты окна и повреждено остекление балконов с 3 по 11 этаж. Также окна повылетали и в других частях дома. Пострадал двор и припаркованные рядом с домом автомобили. Травмированы 8 человек, четырех из них доставили в больницу. Среди пострадавших есть ребенок, у него диагностированы резаные раны стоп. Известно, что все раненые – это жители многоэтажки.

Жители сообщили, что во время атаки дом дрожал, в квартирах сыпались потолок и стены.

Последствия атаки по Осокорках в Киеве / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Киевская городская военная администрация отметила, что дом был поврежден взрывной волной.

Как выглядит многоэтажка в Дарницком районе: смотрите видео

Также 28 июля под вражеский обстрел попал Староконстантинов в Хмельницкой области. Именно туда россияне направили ночью больше всего "Шахедов", но удалось избежать последствий. А из-за российской атаки на Кропивницкий пострадало подразделение ГСЧС, там повреждены здание и техника.